Golpe a apuestas online: Corte Suprema ordena a operadoras de internet bloquear sitios de casas ilegales en Chile

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por Lotería de Concepción y ordenó a seis operadoras de internet —Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR— bloquear de forma “inmediata” los sitios web de casas de apuestas que operan sin autorización en el país. El fallo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones que había rechazado la acción y dispuso que las compañías “no pueden transmitir ni promover juegos de azar” salvo que el oferente acredite autorización legal y administrativa.

El máximo tribunal fundamentó que los juegos de azar están prohibidos como regla general, salvo habilitación expresa por ley, citando el Código Civil (objeto ilícito), el Código Penal (sanciones a organizadores y jugadores) y la Constitución (materia reservada a ley). Recalcó que sólo entidades como Lotería de Concepción, Polla Chilena, los hipódromos y los casinos cuentan con marcos legales específicos, y que en modalidad online sólo Lotería, Polla y Teletrak tienen autorización para ciertos juegos.

La sentencia también interpretó el principio de neutralidad de red (art. 24 H de la Ley General de Telecomunicaciones): los proveedores no pueden bloquear contenidos “legales”, lo que —razonó la Corte— implica el deber de bloquear los “ilegales”. En esa línea, estimó arbitraria e ilegal la negativa de las operadoras a atender la solicitud de Lotería, pues la actividad denunciada es contraria al ordenamiento y afecta el derecho de propiedad de la recurrente sobre su concesión exclusiva.

El tribunal tuvo a la vista informes de la Superintendencia de Casinos de Juego (que desde 2020 ha remitido antecedentes de 194 plataformas al Ministerio Público) y de Subtel (que explicó no tener facultades para calificar contenidos, aunque en 2023 instruyó bloquear 23 sitios tras una sentencia previa). Polla Chilena intervino como tercero coadyuvante apoyando la petición de bloqueo.

La decisión (Rol 18.080-2025), de fecha 29 de septiembre de 2025, se adoptó con voto en contra de la ministra Mireya López y del abogado integrante Carlos Urquieta, quienes eran partidarios de confirmar el rechazo inicial. Desde ahora, los ISP deberán implementar bloqueos efectivos y sostenidos de los dominios señalados por Lotería de Concepción, salvo que los operadores de apuestas acrediten autorización en Chile.