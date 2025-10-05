Cadem: Jara lidera intención de voto con un 27% y Matthei no logra repuntar en tercer lugar

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 5 de octubre, la exministra Jeannette Jara (PC) encabeza las preferencias presidenciales.

Ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?”, Jara sube un punto y alcanza un 27%.

José Antonio Kast (REP) se mantiene en 23%, deteniendo seis semanas de caída, mientras que Evelyn Matthei (UDI) baja a 15%, consolidando el tercer lugar.

Otros candidatos muestran cambios leves. Johannes Kaiser se mantiene en 11%, Franco Parisi sube a 10% y Harold Mayne-Nicholls baja a 4%. Los indecisos o quienes no votarían alcanzan el 9%.

Resultado de Plaza Pública Cadem

Jeannette Jara (PC): 27%

José Antonio Kast (REP): 23%

Evelyn Matthei (UDI): 15%

Johannes Kaiser: 11%

Franco Parisi: 10%

Harold Mayne-Nicholls: 4%

Marco Enríquez-Ominami: 1%

Eduardo Artés: 0%

No votaría / No sabe: 9%

Ante la consulta espontánea “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Kast lidera con 40%, aunque Jara recorta la diferencia a 34%. Matthei alcanza 7% y Parisi también se consolida como alternativa con 7%.