Cadem: Jara lidera intención de voto con un 27% y Matthei no logra repuntar en tercer lugar
A pesar de mantenerse segundo en intención de voto de la encuesta, con un 23%, Kast sigue siendo percibido por los votantes como el favorito para ganar la presidencia.
Según la última encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 5 de octubre, la exministra Jeannette Jara (PC) encabeza las preferencias presidenciales.
Ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?”, Jara sube un punto y alcanza un 27%.
José Antonio Kast (REP) se mantiene en 23%, deteniendo seis semanas de caída, mientras que Evelyn Matthei (UDI) baja a 15%, consolidando el tercer lugar.
Otros candidatos muestran cambios leves. Johannes Kaiser se mantiene en 11%, Franco Parisi sube a 10% y Harold Mayne-Nicholls baja a 4%. Los indecisos o quienes no votarían alcanzan el 9%.
Resultado de Plaza Pública Cadem
- Jeannette Jara (PC): 27%
- José Antonio Kast (REP): 23%
- Evelyn Matthei (UDI): 15%
- Johannes Kaiser: 11%
- Franco Parisi: 10%
- Harold Mayne-Nicholls: 4%
- Marco Enríquez-Ominami: 1%
- Eduardo Artés: 0%
- No votaría / No sabe: 9%
Ante la consulta espontánea “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Kast lidera con 40%, aunque Jara recorta la diferencia a 34%. Matthei alcanza 7% y Parisi también se consolida como alternativa con 7%.