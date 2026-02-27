La UC podría tener una baja de última hora para enfrentar a Ñublense / Sebastian Beltran Gaete

Universidad Católica cerrará la quinta fecha de la Liga de Primera cuando visiten a Ñublense en el Nelson Oyarzún.

El elenco cruzado viajará mañana sábado por la tarde en bus rumbo a Chillán, cuestión para lo cual podrían presentar un inconveniente.

Esto porque, según información de TNT Sports, el central Juan Ignacio Díaz es duda por una contractura en sus aductores que le ha impedido entrenar con normalidad.

El problema es que quien debería sustituirlo, Daniel González, fue operado y tampoco está disponible. Así las cosas, el volante Agustín Farías asoma como el compañero en la zaga de Branco Ampuero.

Con todo esto, la más probable formación de la UC para jugar ante Ñublense será con Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz o Agustín Farías y Cristián Cuevas en defensa; Gary Medel y Jimmy Martínez en mediocampo; Diego Corral, Matías Palavecino y Justo Giani para la salida; dejando como eje de ataque ante Fernando Zampedri.