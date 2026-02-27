;

Prisión preventiva para líder de red criminal ligada a secuestros, violaciones y homicidios en San Vicente de Tagua Tagua

La Fiscalía formalizó por asociación ilícita y tres secuestros calificados, además de tráfico de drogas y manejar una casa de torturas, tras acreditar su rol de mando en la organización.

Martín Neut

Prisión preventiva para líder de red criminal en San Vicente de Tagua Tagua

El fiscal regional Aquiles Cubillos formalizó la investigación contra el líder de la banda que operaba en el sector Pueblo de Indios, en San Vicente de Tagua Tagua, en el marco de una serie de delitos que han conmocionado a la comuna y a la opinión pública.

En noviembre de 2025, durante allanamientos se encontraron dos cuerpos vinculados a la banda que lideraba este sujeto, uno de ellos calcinado y maniatado dentro de una fosa séptica.

La organización se dedicaba al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O’Higgins y ejercía control territorial mediante violencia e intimidación.

Cubillos precisó que se imputaron cargos por “asociación criminal, tráfico de droga, secuestro con resultado de lesiones graves, secuestro con violación y abuso sexual y un secuestro con homicidio e inhumación ilegal”.

Se otorgó prisión preventiva

Asimismo, se solicitó la prisión preventiva para el sujeto de 26 años, de iniciales M.J.U.R., la cual fue otorgada por el tribunal.

El fiscal subrayó la gravedad de los hechos: “Estos son delitos sumamente graves (…) recordar que el delito de secuestro calificado tiene la pena máxima de presidio perpetuo calificado”.

Según la investigación, la banda mantenía puntos de venta de drogas en Mostazal, San Fernando, San Vicente, Rengo y Santa Cruz, y el líder “ordenaba la ejecución de diversos delitos (…) para infundir temor y mantener el control territorial”.

