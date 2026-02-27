El actor canadiense Jim Carrey volvió al centro de la conversación global tras su más reciente aparición pública en la 51ª edición de los Premios César, celebrados en París, Francia.

Aunque recibió un galardón honorífico por su trayectoria, lo que realmente encendió las redes sociales fue su notorio cambio físico.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 26: Jim Carrey accepts the Honorary Cesar Award during the 51st Cesar Film Awards at L'Olympia on February 26, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis Ampliar

El protagonista de La máscara y The Truman Show apareció en el teatro L’Olympia con un elegante traje negro, camisa oscura y humita a juego. Sin embargo, fue su larga melena peinada hacia un lado y un rostro visiblemente distinto al que el público recordaba lo que generó una ola de comentarios inmediatos.

En plataformas como X e Instagram, algunos usuarios lo calificaron de “irreconocible”, mientras otros defendieron que simplemente se trata del paso natural del tiempo en un actor de 64 años.

Las especulaciones no tardaron en multiplicarse: desde rumores sobre posibles retoques estéticos hasta teorías más extravagantes. Pese al revuelo digital, Carrey se mostró relajado y fiel a su estilo, realizando muecas y gestos cómicos que arrancaron carcajadas durante la ceremonia.

So Jim Carrey’s been replaced 😑



2026 is wild



pic.twitter.com/GeMzmfHhEC — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) February 27, 2026

Jim Carrey se ha tocado la cara. Porque la película de Sonic 3 es de 2024 y ni de coña estaba así https://t.co/Zl6vSJ0G7B — Víctor (@isperikh) February 27, 2026

En su discurso, sorprendió al hablar en francés y emocionó al recordar que uno de sus antepasados partió desde Saint-Malo hacia Canadá hace tres siglos. También dedicó palabras a su padre, a quien definió como “el hombre más divertido” que ha conocido.

Jim Carrey accepted an honorary César Award in Paris.



One of France’s highest film honors, celebrating his decades-long impact on comedy and film.

pic.twitter.com/KhL2w2uwTc — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 27, 2026

La reaparición marca una de sus escasas presencias públicas recientes, tras años en que ha reducido considerablemente su exposición mediática. Más allá del debate sobre su apariencia, la noche confirmó que Carrey sigue generando impacto mundial, incluso cuando decide mantenerse lejos de Hollywood.