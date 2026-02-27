VIDEOS. ¿Qué le pasó? Jim Carrey reaparece con nuevo rostro y enciende el debate en redes sociales
El actor sorprendió en los Premios César 2026 con un radical cambio de look que dejó a sus fans divididos. Su discurso en francés también dio que hablar.
El actor canadiense Jim Carrey volvió al centro de la conversación global tras su más reciente aparición pública en la 51ª edición de los Premios César, celebrados en París, Francia.
Aunque recibió un galardón honorífico por su trayectoria, lo que realmente encendió las redes sociales fue su notorio cambio físico.
El protagonista de La máscara y The Truman Show apareció en el teatro L’Olympia con un elegante traje negro, camisa oscura y humita a juego. Sin embargo, fue su larga melena peinada hacia un lado y un rostro visiblemente distinto al que el público recordaba lo que generó una ola de comentarios inmediatos.
Revisa también
En plataformas como X e Instagram, algunos usuarios lo calificaron de “irreconocible”, mientras otros defendieron que simplemente se trata del paso natural del tiempo en un actor de 64 años.
Las especulaciones no tardaron en multiplicarse: desde rumores sobre posibles retoques estéticos hasta teorías más extravagantes. Pese al revuelo digital, Carrey se mostró relajado y fiel a su estilo, realizando muecas y gestos cómicos que arrancaron carcajadas durante la ceremonia.
En su discurso, sorprendió al hablar en francés y emocionó al recordar que uno de sus antepasados partió desde Saint-Malo hacia Canadá hace tres siglos. También dedicó palabras a su padre, a quien definió como “el hombre más divertido” que ha conocido.
La reaparición marca una de sus escasas presencias públicas recientes, tras años en que ha reducido considerablemente su exposición mediática. Más allá del debate sobre su apariencia, la noche confirmó que Carrey sigue generando impacto mundial, incluso cuando decide mantenerse lejos de Hollywood.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.