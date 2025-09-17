Orgullo chileno: 31 Minutos y reconocida artista nacional participarán en Tiny Desk

La icónica banda infantil 31 Minutos y la reconocida cantante Rubio fueron confirmados como parte de las sesiones Tiny Desk, uno de los espacios musicales más influyentes a nivel mundial.

Con esta noticia, ambos se unen a la lista de artistas latinos invitados a celebrar los 15 años de Alt.Latino, instancia organizada por NPR que busca destacar a los pioneros y nuevos referentes de la música de la región.

Chile en el escenario global

Rubio y 31 Minutos compartirán escenario con figuras de la talla de Fito Páez, Gloria Estefan, Carlos Vives, Silvana Estrada y Lido Pimienta, entre otros.

La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales. Rubio no tardó en expresar su emoción publicando: “Hola Tiny Desk”, acompañando el mensaje con una foto desde el lugar de grabación.

La participación de los artistas nacionales continúa el camino abierto por Mon Laferte y Ana Tijoux, quienes ya han tenido su propio espacio en Tiny Desk.

La intérprete de Tu falta de querer lo hizo en 2018 junto a Juanes, mientras que Tijoux deslumbró en 2024 con un repertorio que incluyó 1977 y Sacar la voz.

¿Cuándo podremos verlo?

Aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido anunciada, se espera que los shows sean liberados durante los próximos meses en las plataformas oficiales de NPR y Tiny Desk.

Por ahora, solo queda esperar, pero algo está claro: Chile vuelve a dejar huella en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.