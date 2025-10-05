;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 5 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla cuatro juegos de la Primera B y uno de la Copa Chile.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 5 de octubre, y quién transmite? / SEBASTIAN RIOS

Hoy, domingo 5 de octubre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, cuatro de estos encuentros cerrarán la fecha 26 de la Primera B y otro cerrará al primer finalista de la Copa Chile 2025.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 5 de octubre comenzará a las 12:30 horas, cuando Deportes Antofagasta reciba a Provincial Curicó Unido en el Regional Calvo y Bascuñán, con arbitraje de Diego Flores y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, habrá dos partidos en simultáneo. Uno será en el Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota enfrentará a San Marcos de Arica. Franco Jiménez será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El otro partido en dicho horario será en el Municipal de La Pintana, donde Santiago Morning medirá fuerzas con Santiago Wanderers. Reinerio Alvarado será el árbitro del juego, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad será a las 17:30 horas, con Deportes Temuco enfrentando a Rangers en el Germán Becker, con arbitraje de Fernando Vejar y transmisión de TNT Sports.

Copa Chile

Este domingo se resolverá al primer finalista del torneo cuando, a contar de las 17:30 horas, Huachipato reciba en Talcahuano al Audax Italiano, buscando revertir el 0-1 de la ida en La Florida.

Gastón Philippe será el árbitro del partido, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

