Argentina mete miedo tras cerrar la fase de grupos del Mundial Sub 20 con campaña perfecta

Este sábado por la noche se cerró el grupo D del Mundial Sub 20, con Argentina presentando sus credenciales como candidato al título.

La “Albiceleste” cerró la zona con su tercera victoria seguida en Valparaíso.

El elenco de Diego Placente se las arregló para mantener a raya a Italia, aun cuando los europeos pudieron abrir la cuenta con gol de Lorenzo Riccio, pero el tanto se anuló por falta previa.

¡NO SUMA EL GOL DE ITALIA!



Riccio marcó para los europeos, pero Argentina reclamó y el tanto fue anulado por infracción previa.

Ya en el segundo tiempo, el partido mantuvo su tono físico, pero bien jugado por parte de ambos equipos.

Sin embargo, Argentina encontró soluciones desde la banca tras la arremetida de Dylan Gorosito, que con una excelente maniobra individual anotó el único tanto del encuentro al minuto 74.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



Dylan Gorosito sorprendió a todos, metió un caño y definió ante el arquero italiano para el 1-0 de la Albiceleste.

Así las cosas, Argentina finalizó con 9 puntos el grupo, escoltado rumbo a los octavos de final por Italia, con 4 unidades.

En tanto, en el Estadio Nacional, Australia venció 3-1 a Cuba, llegando a 3 puntos, pero con una diferencia de gol negativa que complica sus opciones de entrar entre los cuatro mejores terceros del Mundial Sub 20.