Argentina mete miedo tras cerrar la fase de grupos del Mundial Sub 20 con campaña perfecta

La “Albiceleste” venció a Italia para afianzar su liderato en el grupo D.

Carlos Madariaga

Este sábado por la noche se cerró el grupo D del Mundial Sub 20, con Argentina presentando sus credenciales como candidato al título.

La “Albiceleste” cerró la zona con su tercera victoria seguida en Valparaíso.

El elenco de Diego Placente se las arregló para mantener a raya a Italia, aun cuando los europeos pudieron abrir la cuenta con gol de Lorenzo Riccio, pero el tanto se anuló por falta previa.

Ya en el segundo tiempo, el partido mantuvo su tono físico, pero bien jugado por parte de ambos equipos.

Sin embargo, Argentina encontró soluciones desde la banca tras la arremetida de Dylan Gorosito, que con una excelente maniobra individual anotó el único tanto del encuentro al minuto 74.

Así las cosas, Argentina finalizó con 9 puntos el grupo, escoltado rumbo a los octavos de final por Italia, con 4 unidades.

En tanto, en el Estadio Nacional, Australia venció 3-1 a Cuba, llegando a 3 puntos, pero con una diferencia de gol negativa que complica sus opciones de entrar entre los cuatro mejores terceros del Mundial Sub 20.

