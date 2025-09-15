;

CLASIFICACIÓN. Más estrecho, imposible: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 25

Pese a su empate, la Universidad de Concepción sigue siendo el líder del ascenso, pero ahora con más equipos respirándole en la nuca.

Gonzalo Miranda

Universidad de Concepcion es el líder de la Primera B

Universidad de Concepcion es el líder de la Primera B / Daniel Pino/Uno Noticias

Este lunes por la noche, la acción de la jornada 25 de la Primera B llegó a su final, entrando así el ascenso en un receso de dos semanas con miras al infartante cierre que tendrá.

Esto porque con los últimos resultados, la clasificación general quedó más apretada que nunca. Los empates de la Universidad de Concepción y Deportes Copiapó, hicieron que sus más cercanos perseguidores recortaran distancia y todo se estrechara.

El ‘Campanil’ es líder con 43 puntos y el ‘León de Atacama’ es su escolta con 42 unidades, pero más atrás aparece San Marcos de Arica, que con su victoria, alcanzó los 41 puntos en la tercera ubicación.

Ilusionados aún con seguir dando la pelea, aparecen varios equipos más atrás: Santiago Wanderers (39 pts), Cobreloa (38 pts) y Deportes Antofagasta (37 pts), algo más pueden decir.

La Liguilla de Ascenso, de momento, la estrían cerrando Deportes Concepción y San Luis, ambos con 35 puntos, pero con un Rangers de Talca y Deportes Recoleta que, con 33 unidades, algo más pueden decir.

Finalmente, el descenso sigue en manos de Santiago Morning con 19 puntos, pero sin poder respirar tranquilamente está Curicó Unido, que con 24 unidades aún corre riesgo.

