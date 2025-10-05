Ignacio Saavedra enmienda su error para darle el triunfo al Sochi en la Premier League de Rusia / Instagram

Por la undécima fecha de la Premier League de Rusia, un chileno fue protagonista para su equipo.Hablamos de Ignacio Saavedra, que casi es villano, pero terminó siendo héroe en la victoria del Sochi sobre Pari NN.

jugó los 90 minutos de juego en el estadio Fisht, donde anotó el gol de la victoria. Ignacio Saavedra fue el encargado de rematar un lanzamiento penal favorable a Sochi a los 55 minutos, cuando el partido estaba 1-1. El mediocampista de 26 años remató al costado derecho, donde el portero Nikita Medvedev contuvo el disparo. Sin embargo, dio un rebote que le permitió a Ignacio Saavedra enmendar el error y convertir el 2-1 para Sochi, anotando su segundo gol de la temporada (el primero en la Premier League de Rusia, pues el tanto anterior fue en la Copa de Rusia) y permitiéndole a su equipo sumar su primer triunfo en el torneo, donde son colistas con 5 puntos. 2-1 Saavedra pic.twitter.com/OMGDbeMQXI — RPL Sky (@RPLNews_eng) October 5, 2025