VIDEOS. Fracaso del Scratch: Brasil eliminado del Mundial Sub 20 tras caer ante España

El cuadro que ha sido cinco veces campeón planetario a nivel juvenil se va de Chile sin ganar un partido.

Carlos Madariaga

Fracaso del Scratch: Brasil eliminado del Mundial Sub 20 tras caer ante España

Este sábado se consumó la gran sorpresa de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile, con España imponiéndose a Brasil.

Ambos elencos tenían la presión de ganar con tal de aspirar, al menos ser uno de los mejores terceros.

Como ha sido la tónica de su participación en suelo nacional, el Scratch se mostró ineficaz en faceta ofensiva, cuestión que le permitió a España mantenerse en partido.

Así las cosas, a los 47 minutos, Iker Bravo encaró para superar a la zaga brasileña y abrir la cuenta en Ñuñoa.

Con la desesperación a cuestas, Brasil inclinó el desarrollo del partido hacia la portería de España, pero se encontraron con oportunas intervenciones de Fran González, el arquero hispano, que mantuvo la portería en cero.

Con esto, España llegó a cuatro puntos, aspirando a meterse entre los cuatro mejores terceros del Mundial Sub 20.

En tanto, Brasil consumó un estruendoso fracaso, quedando último del grupo C y sin sumar una sola victoria en el Mundial Sub 20, quedando eliminado en la fase de grupos de una cita juvenil por primera vez en su historia.

