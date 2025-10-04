Fracaso del Scratch: Brasil eliminado del Mundial Sub 20 tras caer ante España / Buda Mendes - FIFA

Este sábado se consumó la gran sorpresa de la fase de grupos del Mundial Sub 20 en Chile, con España imponiéndose a Brasil.

Ambos elencos tenían la presión de ganar con tal de aspirar, al menos ser uno de los mejores terceros.

Como ha sido la tónica de su participación en suelo nacional, el Scratch se mostró ineficaz en faceta ofensiva, cuestión que le permitió a España mantenerse en partido.

Así las cosas, a los 47 minutos, Iker Bravo encaró para superar a la zaga brasileña y abrir la cuenta en Ñuñoa.

¡ESPAÑA PEGÓ EN EL COMIENZO DEL COMPLEMENTO!



Iker Bravo desparramó a Otávio y definió para marcar el 1-0 sobre Brasil por el #MundialSub20EnDSPORTS.



Con este resultado, la Verdeamarela está ELIMINADA. pic.twitter.com/2SjKXHJxNO — DSPORTS (@DSports) October 4, 2025

Con la desesperación a cuestas, Brasil inclinó el desarrollo del partido hacia la portería de España, pero se encontraron con oportunas intervenciones de Fran González, el arquero hispano, que mantuvo la portería en cero.

¡QUÉ PELOTA SACÓ FRAN GONZÁLEZ!



Gilberto cabeceó a quemarropa y el arquero de España la sacó debajo del arco para evitar el empate de Brasil.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Homj4AqmEt — DSPORTS (@DSports) October 4, 2025

Con esto, España llegó a cuatro puntos, aspirando a meterse entre los cuatro mejores terceros del Mundial Sub 20.

En tanto, Brasil consumó un estruendoso fracaso, quedando último del grupo C y sin sumar una sola victoria en el Mundial Sub 20, quedando eliminado en la fase de grupos de una cita juvenil por primera vez en su historia.