¿Fue? El dudoso gol olímpico de Jorge Luna por Santiago Wanderers en la Primera B / Twitter @swanderers

En uno de los partidos por la fecha 26 de la Primera B este domingo, Santiago Wanderers visitó a Santiago Morning.

En el Municipal de La Pintana, microbuseros y caturros igualaron 1-1, en un resultado que no le sirve mucho a ninguno.

Por una parte, Santiago Morning sigue último, con 20 puntos, mientras que Santiago Wanderers llegó a las 40 unidades, estancado en el quinto lugar, ya a seis puntos del líder, Universidad de Concepción.

El cuadro de Valparaíso, eso sí, no pudo aprovechar la dudosa forma en que abrieron la cuenta.

Todo pues a los 17 puntos se pusieron en ventaja gracias a un gol olímpico de Jorge Luna. Sin embargo, en la reiteración nunca queda claro que el balón haya ingresado íntegramente, pero al no haber VAR en la Primera B, quedó a criterio del juez Reiniero Alvarado, que validó el gol.

Lamentablemente para las pretensiones de Santaigo Wanderers, Bryan Taiva puso el 1-1 final para Santiago Morning a los 72 minutos.