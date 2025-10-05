Lo certifica Carabineros: conductor que provocó fatal accidente en Villa Alemana estaba en estado de ebriedad

Durante la madrugada de este domingo, cuatro personas murieron y una resultó herida tras un accidente de tránsito en la Ruta 60 CH, a la altura del kilómetro 89, en dirección al sur, en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

En concreto, el hecho se registró cerca de las 04:00 horas, cuando dos vehículos colisionaron en la segunda pista de circulación.

De acuerdo con información de Carabineros de la Sexta Comisaría de Villa Alemana, tres personas —dos hombres adultos y una mujer— fueron encontradas sin vida sobre la calzada.

En el interior del automóvil se halló a una cuarta víctima fatal, también mujer, mientras que otra ocupante del mismo vehículo fue trasladada con lesiones leves al hospital local.

Estaba en estado de ebriedad

El capitán Felipe Delgado, subcomisario de los servicios de Carabineros, explicó que el primer vehículo se encontraba detenido en la vía cuando fue impactado por una camioneta Ford Ranger que circulaba a alta velocidad.

“El conductor es detenido por la responsabilidad que le asiste en este fatal accidente de tránsito. Pero a su vez, Carabineros pudo percibir que se encontraba en estado de ebriedad , por lo que sometió a una prueba respiratoria intoxilyzer arrojando positiva en dicha condición”, detalló el oficial.

El conductor, un adulto chileno con su documentación al día, arrojó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba.

Por instrucción de la Fiscalía local, la SIAT de Carabineros y el Servicio Médico Legal quedaron a cargo de las pericias para establecer la dinámica del accidente y las eventuales responsabilidades.