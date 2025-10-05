;

VIDEOS. Indignación en São Paulo tras penal no cobrado en derrota ante Palmeiras: “En 32 años nunca vi nada tan evidente”

El club reclamó una falta sobre el chileno Gonzalo Tapia cuando ganaba 2-0 en el Choque Rei, acción que no fue revisada por el VAR y desató críticas de Hernán Crespo.

Martín Neut

Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025

Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025 / Alexandre Schneider

El club São Paulo se mostró indignado por el arbitraje del juez Ramon Abatti Abel en la derrota 3-2 ante Palmeiras, disputada este domingo en el estadio Morumbí por el Brasileirao.

El encuentro correspondió al tradicional clásico paulista “Choque Rei”, que enfrenta a los dos clubes más populares de la capital.

El equipo dirigido por Hernán Crespo ganaba 2-0 con goles de Luciano da Rocha Neves (15′) y del delantero chileno Gonzalo Tapia (34′), quien sumó su segundo tanto consecutivo con el club, antes de que Palmeiras revirtiera el marcador con anotaciones de Vitor Roque (70′), José Manuel López (74′) y Ramon Sosa (89′).

La principal polémica se originó en el segundo tiempo, cuando Tapia cayó en el área tras una dura entrada de Allan.

El árbitro desestimó la jugada y el VAR, a cargo de Ilbert Estevam da Silva, no recomendó revisión. La acción, que ocurrió cuando São Paulo todavía ganaba 2-0, fue considerada determinante por el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

Indignación desde el club

Tras el encuentro, Crespo criticó duramente la decisión. “Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy, nunca, tengo 32 años en el fútbol, como jugador y como entrenador. Nunca vi nada tan evidente”, declaró el técnico argentino.

A través de sus redes sociales, el club publicó un video de la jugada y una carta oficial firmada por el presidente Julio Casares, en la que expresó su “profunda indignación por el arbitraje” y aseguró que “los errores cometidos en jugadas clave influyeron directamente en el resultado del encuentro”.

El comunicado concluye exigiendo a la Comisión de Arbitraje de la CBF que tome medidas inmediatas para evitar nuevos episodios que, según el club, “afectan la credibilidad de la competición y el trabajo realizado por los jugadores, cuerpo técnico y directiva”.

