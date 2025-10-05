;

VIDEO. Ya tiene más goles que Neymar: Gonzalo Tapia suma su segundo tanto seguido en São Paulo

El exatacante de la UC volvió a convertir por el “Tricolor” en el Brasileirao.

Carlos Madariaga

Ya tiene más goles que Neymar: Gonzalo Tapia suma su segundo tanto seguido en São Paulo

Ya tiene más goles que Neymar: Gonzalo Tapia suma su segundo tanto seguido en São Paulo / Sao Paulo

Gonzalo Tapia vive un dulce presente en el São Paulo, donde llegó buscando una revancha internacional luego de prácticamente no tener continuidad en River Plate.

El exatacante de la UC reverdeció laureles a mitad de semana tras anotar en la victoria del “Tricolor” ante Fortaleza.

Revisa también:

ADN

Con su buen nivel, Gonzalo Tapia se mantuvo como titular en la consideración del DT Hernán Crespo y la apuesta no le falló al exdelantero argentino.

Todo luego que, en el Morumbis, el delantero de 23 años arremetió al minuto 34 para conectar un centro rasante de Enzo Díaz, convirtiendo el segundo tanto del São Paulo ante Palmeiras.

Con esto, Gonzalo Tapia ya suma cuatro goles en el Brasileirao en apenas 8 partidos disputados, superando en tantos a una figura del torneo, Neymar, que solo suma 3 festejos en 13 encuentros con el Santos.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad