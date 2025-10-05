Ya tiene más goles que Neymar: Gonzalo Tapia suma su segundo tanto seguido en São Paulo / Sao Paulo

Gonzalo Tapia vive un dulce presente en el São Paulo, donde llegó buscando una revancha internacional luego de prácticamente no tener continuidad en River Plate.

El exatacante de la UC reverdeció laureles a mitad de semana tras anotar en la victoria del “Tricolor” ante Fortaleza.

Con su buen nivel, Gonzalo Tapia se mantuvo como titular en la consideración del DT Hernán Crespo y la apuesta no le falló al exdelantero argentino.

Todo luego que, en el Morumbis, el delantero de 23 años arremetió al minuto 34 para conectar un centro rasante de Enzo Díaz, convirtiendo el segundo tanto del São Paulo ante Palmeiras.

Con esto, Gonzalo Tapia ya suma cuatro goles en el Brasileirao en apenas 8 partidos disputados, superando en tantos a una figura del torneo, Neymar, que solo suma 3 festejos en 13 encuentros con el Santos.