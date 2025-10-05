Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 5 de octubre y quién transmite por TV? / Eurasia Sport Images

Hoy, sábado 4 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde se cerrará la fase de grupos.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Grupo E

La programación del Mundial Sub 20 hoy 5 de octubre comenzará las 17:00 horas, con dos duelos en paralelo por el cierre de esta zona.

Uno será en El Teniente de Rancagua, donde Sudáfrica enfrentará al clasificado Estados Unidos, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.

En otro se desarrollará en el Fiscal de Talca, recinto en que Francia jugará ante Nueva Caledonia. El partido tendrá transmisión en la señal de D Sports.

Grupo F

Esta zona tendrá su resolución a contar de las 20:00 horas, con dos choques en paralelo.

Uno será en El Teniente de Rancagua, donde Arabia Saudita enfrentará a Noruega. El partido será transmisión en la señal de D Sports.

En otro se desarrollará en el Fiscal de Talca, recinto en que Nigeria desafiará a Colombia. El partido será transmisión en la señal de D Sports.