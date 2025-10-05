;

Estudio indica que un 32% de personas con discapacidad no votó las pasadas elecciones por falta de accesibilidad a su local de votación

Dificultades de acceso a locales y transporte limitado frenan la participación política de personas con capacidades limitadas.

Martín Neut

Persona con discapacidad - Silla de ruedas

Persona con discapacidad - Silla de ruedas / Jon Vallejo

Un estudio reciente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) reveló que la participación política de las personas en situación de discapacidad en Chile sigue siendo limitada.

Según la encuesta realizada a 201 personas en todo el país, el 68% votó en las últimas elecciones, pero un 32% no lo hizo debido a dificultades de acceso a los locales de votación, transporte inaccesible y desconfianza en las instituciones.

Revisa también:

ADN

La investigación también muestra que la vinculación con movimientos políticos es baja. Solo un 8,6% participa activamente, mientras que un 30% ha asistido a manifestaciones o marchas por sus derechos.

Además, apenas un 20% de los encuestados ha contactado a alguna autoridad para expresar sus necesidades, evidenciando la distancia que existe entre este grupo y los representantes políticos.

“Se debe fortalecer los apoyos y cuidados”

Matías Poblete, presidente de la FCHD, señaló que “la inclusión real pasa por generar transformaciones concretas”.

ADN

Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD)

Añadió que es necesario “establecer un sistema de participación accesible y asegurar información electoral obligatoriamente accesible”, así como “fortalecer los apoyos y cuidados que fomenten la participación activa”.

El estudio también resaltó el rol de los cuidadores. Quienes reciben su estímulo muestran mayor participación en actividades comunitarias y sociales, evidenciando que el cuidado puede habilitar el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad