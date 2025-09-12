Elecciones presidenciales en Chile: este será el orden de los candidatos en la papeleta el próximo 16 de noviembre

En poco más de dos meses, el 16 de noviembre se realizará la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, donde Chile votará por quién será la persona que estará en La Moneda por los próximos cuatro años.

Este viernes se conoció cuál será el orden de los candidatos en la papeleta. El que llevará el número 1 será Franco Parisi, mientras que el 8 será para Harold Mayne-Nicholls.

Un detalle curioso es que los apellidos que comienzan con las mismas letras irán uno al lado del otro: Kaiser estará en el 4, mientras que Kast en el 5. Matthei estará en el número 7 de la papeleta, mientras que Mayne-Nicholls en el 8.

Las elecciones del 16 de noviembre tendrán voto obligatorio: hace unos días, el Senado aprobó la sanción económica para los ciudadanos que no concurran a votar, para cerrar el vacío legal dejado por la versión del voto obligatorio despachada por la Cámara de Diputados.

El orden: