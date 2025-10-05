;

VIDEO. En tan solo 80 segundos: el brutal nocaut con que Alex Pereira recuperó su título en la UFC y agranda su leyenda

El brasileño demostró una vez más su potencia y calidad sobre el octágono.

Alex Pereira volvió a demostrar por qué es considerado uno de los peleadores más temidos en la actualidad de la UFC.

El brasileño necesitó apenas 80 segundos para fulminar con un brutal nocaut técnico al ruso Magomed Ankalaev y así volver a consagrarse campeón.

Gracias a su eficacia, el brasileño puso recuperar el cinturón de peso semipesado en una noche electrizante en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea, que era una esperada revancha tras la victoria de Ankalaev en marzo pasado en UFC 313, terminó de forma impensada con una imagen contundente.

Un gancho letal de Pereira envió a la lona a su rival, quien no tuvo respuesta ante la posterior ráfaga de golpes antes de la intervención del referí.

El público presente explotó con la definición del brasileño, que no solo vengó su última derrota, sino que reafirmó su estatus de especialista en knockouts.

Con este resultado, ‘Poatan’ dejó su récord en 13 victorias y 3 derrotas, con la impresionante cifra de 11 triunfos por la vía rápida.

“A todos en Brasil les digo que estamos juntos”, expresó Pereira al abandonar el octágono, visiblemente emocionado. “Les prometí y cumplí mi promesa”, añadió.

