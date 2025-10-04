;

Fue uno de los mejores jugadores de la NBA y hoy se encuentra sin trabajo con un futuro incierto

El basquetbolista mantiene la ilusión de ser llamado por algún equipo.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / AAron Ontiveroz

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y ya se van ajustando los últimos detalles dentro de cada equipo y por parte de cada jugador.

En este momento del calendario suelen salir noticias relacionadas a grandes fichajes y nuevos destinos de importantes figuras. Sin embargo, no siempre son aspectos positivos los que rodean a las basquetbolistas.

Y es que actualmente hay una destacada estrella, que supo brillar como el mejor jugador de la National Basketball Association, que atraviesa un complejo momento.

Tras varias temporadas en un buen nivel, ser MVP en 2017 y destacar en importantes equipos, hoy su futuro es incierto con un duro presente.

Revisa también:

ADN

Hablamos nada y nada menos que de Russell Westbrook. Su nombre está fuera del radar. Al día de hoy no tiene equipo y, por primera vez desde 2007, no participó del Media Day de la liga para la nueva temporada.

El base de 37 años tuvo como último club Denver Nuggets, donde estuvo solo una temporada en la que jugó 75 partidos (36 como titular).

Pero desde esta pretemporada se encuentra sin equipo y a medida que avanza el tiempo y cada franquicia acomoda las piezas sin él en los planes, sus opciones de unirse a un club son cada vez menores.

Westbrook, con un salario esperado de 5-7 millones, parece ser una alternativa poco atractiva, sobretodo pensando en que su posición ya ha sido ocupada en la mayoría de los clubes.

Además, siendo agente libre, compite con otros nombres que pueden ser más interesantes. Todo esto se suma a sus lesiones que lo hacen una apuesta arriesgada.

Ahora solo queda esperar para ver cómo continúa su carrera, si aún tiene sitio en la NBA, emprende rumbo a otras ligas o en definitiva opta por un retiro inesperado.

ADN

Getty Images / Justin Edmonds

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad