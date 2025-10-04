Fue uno de los mejores jugadores de la NBA y hoy se encuentra sin trabajo con un futuro incierto

Cada vez falta menos para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y ya se van ajustando los últimos detalles dentro de cada equipo y por parte de cada jugador.

En este momento del calendario suelen salir noticias relacionadas a grandes fichajes y nuevos destinos de importantes figuras. Sin embargo, no siempre son aspectos positivos los que rodean a las basquetbolistas.

Y es que actualmente hay una destacada estrella, que supo brillar como el mejor jugador de la National Basketball Association, que atraviesa un complejo momento.

Tras varias temporadas en un buen nivel, ser MVP en 2017 y destacar en importantes equipos, hoy su futuro es incierto con un duro presente.

Hablamos nada y nada menos que de Russell Westbrook. Su nombre está fuera del radar. Al día de hoy no tiene equipo y, por primera vez desde 2007, no participó del Media Day de la liga para la nueva temporada.

El base de 37 años tuvo como último club Denver Nuggets, donde estuvo solo una temporada en la que jugó 75 partidos (36 como titular).

Pero desde esta pretemporada se encuentra sin equipo y a medida que avanza el tiempo y cada franquicia acomoda las piezas sin él en los planes, sus opciones de unirse a un club son cada vez menores.

Westbrook, con un salario esperado de 5-7 millones, parece ser una alternativa poco atractiva, sobretodo pensando en que su posición ya ha sido ocupada en la mayoría de los clubes.

Además, siendo agente libre, compite con otros nombres que pueden ser más interesantes. Todo esto se suma a sus lesiones que lo hacen una apuesta arriesgada.

Ahora solo queda esperar para ver cómo continúa su carrera, si aún tiene sitio en la NBA, emprende rumbo a otras ligas o en definitiva opta por un retiro inesperado.