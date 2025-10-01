;

Alex Pereira va por su revancha contra Ankalaev: ¿Cuándo, dónde y cómo ver en vivo, online y en TV el UFC 320?

La cartera también contará con Merab Dvalishvili defiendo su título del peso gallo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Este fin de semana, luego de casi un mes y medio, volverán las luchas titulares en el UFC 320 de Las Vegas. En total serán dos combates por cinturón que prometen una cartelera llena de acción.

Encabezando el evento estará la pelea por el título del peso semipesado, donde el brasileño Alex Pereira buscará revancha ante el ruso Magomed Ankalaev, quien le arrebató el cinturón a principios de año.

Además, el campeón más dominante en la historia del peso gallo, Merab Dvalishvili, volverá a defender su corona. Esta vez se enfrentará a Cory Sandhagen, actual número cuatro en el ranking de las 135 libras.

Como si fuera poco, esa misma noche también se definirá al próximo retador del campeón entre Pereira y Ankalaev, cuando Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr. choquen en un combate por ser contendiente número uno.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el UFC 320?

El UFC 320 está programado para este sábado 4 de octubre. La cartelera preliminar comenzará a las 19:00 horas de Chile, mientras que los combates estelares no arrancarían antes de la medianoche.

El evento se podrá seguir en televisión a través de Fox Sports Premium, y por streaming en la aplicación Disney+ o en el UFC Fight Pass.

