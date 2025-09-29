;

VIDEO. Se define en Talcahuano: Audax Italiano dio el primer golpe ante Huachipato en las semifinales de Copa Chile

Los “itálicos” pudieron irse con una ventaja mayor a la vuelta, pero Eduardo Vargas falló un penal.

Durante la jornada de este lunes, se comenzaron a jugar los partidos de ida de las semifinales de la Copa Chile.

Audax Italiano recibió a Huachipato en La Florida y logró imponer su localía, dando el primer golpe de la llave con una victoria por 1-0.

El primer tiempo estuvo marcado por el roce en la mitad del campo, donde ninguno de los dos equipos pudo imponer sus condiciones, destacando las mejores acciones a pies de Leonardo Valencia para los locales.

En la segunda mitad, los dirigidos por el “Coto” Ribera mejoraron y encontraron la apertura de la cuenta con un gol de Esteban Matus (67′), quien desde el sector izquierdo del área rival sacó un potente remate que complicó en demasía al arquero “acerero”, Rodrigo Odriozola.

Minutos más tarde, los “itálicos” pudieron haber ampliado su ventaja con un penal cometido por el mismo portero sobre Eduardo Vargas, pero desde los 12 pasos el guardameta se redimió y contuvo el disparo de “Turboman”.

El primer finalista de la Copa Chile se definirá el próximo domingo 5 de octubre en Talcahuano a las 17:30 horas.

