Elección presidencial 2025: Jara supera a Kast por un punto en intención de voto, según Criteria

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales de 2025 en Chile, la última encuesta de intención de voto de Criteria, publicada este domingo 5 de octubre, muestra un escenario ajustado en la carrera a La Moneda.

Según el sondeo, si los comicios fueran este domingo, Jeanette Jara lideraría con un 27% de las preferencias, seguida de José Antonio Kast con un 26%.

En el mismo estudio, Evelyn Matthei alcanzaría un 17%, mientras que Johannes Kaiser obtiene un 10% y Franco Parisi un 8%.

Por debajo del 5% aparecen Harold Mayne-Nicholls (4%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%), con un 6% de votantes que se inclinan por opciones nulas o en blanco.

Segunda vuelta

La encuesta también analiza distintos escenarios de segunda vuelta. En un posible duelo entre Kast y Jara, el líder republicano obtendría un 44%, mientras que Jara alcanzaría un 36%.

Frente a Matthei, la exministra registra un 34%, mientras la exalcaldesa logra un 41%. Otros escenarios muestran a Jara con un 35% frente a Parisi y un 37% ante Kaiser, con resultados ajustados que proyectan un posible escenario de competencia estrecha.