;

Carrera a La Moneda: Jara supera a kast en intención de voto, según Panel Ciudadano UDD

Por su parte, Evelyn Matthei, quien lideraba los sondeos a comienzos de año, continúa su caída.

Nelson Quiroz

José Antonio Kast - Jeannette Jara

José Antonio Kast - Jeannette Jara

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, se publicó una nueva encuesta Panel Ciudadano UDD —3 de octubre de 2025—, la cual mostró que José Antonio Kast y Jeannette Jara aparecen prácticamente empatados en la intención de voto.

La exministra del Trabajo ha mostrado un ascenso sostenido desde marzo, cuando apenas alcanzaba el 4%, hoy alcanzó el 27% en el mencionado análisis. En tanto, el líder del Partido Republicano mantiene una base sólida de apoyo, actualmente en 25%.

Por su parte, Evelyn Matthei, quien lideraba los sondeos a comienzos de año, continúa su caída: pasó de un 25% en marzo a un 16% actual.

ADN

Agencia Uno

Franco Parisi se mantiene con un 8%, consolidando una base estable, mientras Johannes Kaiser anota 11%, superando a otros nombres como Marco Enríquez-Ominami (2%) y Harold Mayne-Nicholls (2%).

ADN

CAPTURA

Revisa también

ADN

Segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta entre Kast y Jara, el estudio proyecta un escenario abierto, 32% para la militante comunista frente al 49% del republicano. En tanto, en el caso de Matthei vs. Jara, el resultado apunta a 46% - 32% respectivamente.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad