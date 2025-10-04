Carrera a La Moneda: Jara supera a kast en intención de voto, según Panel Ciudadano UDD

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, se publicó una nueva encuesta Panel Ciudadano UDD —3 de octubre de 2025—, la cual mostró que José Antonio Kast y Jeannette Jara aparecen prácticamente empatados en la intención de voto.

La exministra del Trabajo ha mostrado un ascenso sostenido desde marzo, cuando apenas alcanzaba el 4%, hoy alcanzó el 27% en el mencionado análisis. En tanto, el líder del Partido Republicano mantiene una base sólida de apoyo, actualmente en 25%.

Por su parte, Evelyn Matthei, quien lideraba los sondeos a comienzos de año, continúa su caída: pasó de un 25% en marzo a un 16% actual.

Agencia Uno Ampliar

Franco Parisi se mantiene con un 8%, consolidando una base estable, mientras Johannes Kaiser anota 11%, superando a otros nombres como Marco Enríquez-Ominami (2%) y Harold Mayne-Nicholls (2%).

CAPTURA Ampliar

Segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta entre Kast y Jara, el estudio proyecta un escenario abierto, 32% para la militante comunista frente al 49% del republicano. En tanto, en el caso de Matthei vs. Jara, el resultado apunta a 46% - 32% respectivamente.