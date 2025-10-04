Ministro Jaime Gajardo y Bernarda Vera: “Los defensores de los crímenes más horrendos de nuestro país se aprovechan de un caso”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, abordó con dureza las acusaciones y acciones legales surgidas tras el caso de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura, pero cuya existencia habría sido verificada décadas después en Suecia.

En conversación con CHV, el secretario de Estado cuestionó la legitimidad de las denuncias presentadas por representantes de exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.

Agencia Uno / SEBASTIAN RIOS Ampliar

“Me parece realmente impresentable que sea el abogado, Maximiliano Murat, de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, los crímenes más graves que se han cometido en la historia de nuestro país, de los más graves que se cometen en la historia de la humanidad (...) esas personas tienen la información de las más de mil compatriotas que se encuentran detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. Más de mil”, afirmó el ministro Gajardo, subrayando que las querellas en curso “carecen de argumento jurídico”.

El ministro defendió el actuar del Plan Nacional de Búsqueda, que, según explicó, ha trabajado con transparencia y rigor en la recopilación de antecedentes.

Gajardo recordó que el caso de Bernarda Vera —condenada a muerte por un consejo de guerra durante la dictadura— fue calificado como desaparición forzada en el Informe Rettig, sobre la base de los antecedentes entregados por su familia.

“Esto es como el mundo al revés (...) los defensores de las personas que han cometido los crímenes más horrendos de la historia de nuestro país, las torturas más graves de la historia de nuestro país, que siempre han negado a los detenidos desaparecidos, se aprovechan de un caso”, puntualizó.