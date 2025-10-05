Ministra Vallejo defiende eliminación de glosa republicana en Presupuesto 2026: “No es que se nos haya ocurrido a nosotros de la noche a la mañana”

La discusión sobre el Presupuesto 2026 ha estado marcada por un término que captó la atención del debate político en los últimos días: la glosa republicana.

Esta herramienta, también llamada glosa de libre disposición, consiste en destinar un monto específico para que el nuevo Presidente o Presidenta lo utilice sin condicionamientos del gobierno saliente, con el fin de otorgar flexibilidad financiera a la administración entrante.

En esta ocasión, el Ejecutivo anunció que no incluirá la glosa republicana, siguiendo la recomendación de la Comisión de Gasto, un grupo de expertos transversales, lo que generó críticas y cuestionamientos desde la oposición.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la medida, asegurando que la eliminación de la glosa no fue una decisión improvisada y que forma parte de una estrategia para optimizar los recursos del Estado.

Según explicó en Radio Biobío, la decisión responde a las recomendaciones del Consejo Asesor de Gasto Público, un organismo independiente que orienta sobre el uso eficiente de los fondos públicos.

“No es que se nos haya ocurrido a nosotros de la noche a la mañana (...) y que sirve obviamente para poder equilibrar de mejor manera lo que son las prioridades ciudadanas de la Ley de Presupuesto”, afirmó la vocera de Gobierno.

La secretaria de Estado destacó que el enfoque del Presupuesto es mantener la responsabilidad fiscal, evitando comprometer recursos futuros, y a la vez fortalecer políticas sociales. Es más, aseguró que, aunque era previsible que candidatos presidenciales y parlamentarios cuestionaran la eliminación de la glosa, la discusión se dará en el Congreso y confía en que se alcancen acuerdos que permitan un gasto público eficiente y equilibrado.

Además, subrayó que la medida asegura que el Presupuesto siga financiando prioridades como la construcción de viviendas sociales, la mejora de la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de la seguridad pública, en línea con las recomendaciones técnicas del Consejo de Gasto Público.