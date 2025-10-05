;

McLaren se consagra como campeón del Mundial de Constructores de la Fórmula 1

La escudería logró el bicampeonato y se ubica segundo entre los más ganadores.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Mark Thompson

La temporada 2025 de la Fórmula 1 no se detiene y continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos intensas fechas y dejando mucho para analizar.

Este domingo 5 de octubre se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur, donde George Russel se consagró como el flamante ganador.

Pero el piloto británico de Mercedes no fue el único que celebró al final del circuito, ya que también se hizo oficial a los ganadores del Mundial de Constructores de la F1.

Fue McLaren la escudería que pudo quedarse con este título tan especial que demuestra la competitividad constante.

Revisa también:

ADN

Para el GP de Singapur, sus dos pilotos quedaron dentro del Top 5. Lando Norris, quien sumó 15 puntos, quedó tercero, mientras que Oscar Piastri sumó 12 pts. quedando cuarto.

De esta manera, aún con algunas fechas por delante, McLaren reafirmó su dominio a pesar de no conseguir el primer lugar de la carrera principal.

El equipo ya alcanzó los 650 puntos, sacando una ventaja considerable al segundo lugar, ocupado por Mercedes, que llegó a 325.

De esta manera, el team aseguró el bicampeonato y quedó en el segundo puesto de la tabla histórica de títulos entre escuderías, alcanzando el décimo, por detrás de los 16 de Ferrari.

