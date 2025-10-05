;

George Russell cierra un gran fin de semana y se quedó con el GP de Singapur en la Fórmula 1

El británico de Mercedes consiguió su segunda victoria del año.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Clive Rose - Formula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos fines de semana cargados de acción y entretenimiento a la más alta velocidad.

Este domingo 5 de octubre se disputó el Gran Premio de Singapur, dejando mucho para analizar y más de alguna sorpresa.

Fue el piloto de Mercedes, George Russell, quien se consagró como el ganador del circuito con un gran dominio y sumó 25 puntos muy importantes. Además, sumó su segunda victoria del año.

Revisa también:

ADN

Detrás del británico llegó Max Verstappen (Red Bull) con +5.430 y sumando otros 18 puntos a su temporada.

El podio lo cerró Lando Norris (McLaren) marcando +6.066 luego de una competencia reñida con Verstappen. Puso sumar 15 pts..

Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, cerró cuarto con +8.146. Por su parte, la dupla de Ferrari, compuesta por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminarony respectivamente.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad