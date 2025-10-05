George Russell cierra un gran fin de semana y se quedó con el GP de Singapur en la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos fines de semana cargados de acción y entretenimiento a la más alta velocidad.

Este domingo 5 de octubre se disputó el Gran Premio de Singapur, dejando mucho para analizar y más de alguna sorpresa.

Fue el piloto de Mercedes, George Russell, quien se consagró como el ganador del circuito con un gran dominio y sumó 25 puntos muy importantes. Además, sumó su segunda victoria del año.

Detrás del británico llegó Max Verstappen (Red Bull) con +5.430 y sumando otros 18 puntos a su temporada.

El podio lo cerró Lando Norris (McLaren) marcando +6.066 luego de una competencia reñida con Verstappen. Puso sumar 15 pts..

Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, cerró cuarto con +8.146. Por su parte, la dupla de Ferrari, compuesta por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminaron 6º y 7º respectivamente.