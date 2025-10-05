La Liga continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada con mucho para analizar.

Durante el desarrollo de la fecha 8, uno de los cruces más llamativos es el del Sevilla contra el Barcelona, dos clubes con historias y que pelean en los primeros puestos.

Uno de los puntos llamativos era el reencuentro de Alexis Sánchez con los ‘Culés’. En medio de las expectativas, el chileno se hizo cargo de un penal y marcó la apertura de la cuenta.

Luego de que se cobrara la falta de Ronald Araújo sobre Isaac Romero dentro del área, el oriundo de Tocopilla anotó el gol a su ex club.

‘AS7′, hoy con la 10, pateó con calma abajo y esquinado al lado derecho del arquero rival que se lanzó al otro lado. Tras convertir, Alexis lo celebró junto a su público.