;

VIDEO. Alexis Sánchez hizo cumplir la ley del ex y abre la cuenta en el partido del Sevilla contra el Barcelona

El chileno anotó de penal y lo celebró junto a su público.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / CRISTINA QUICLER

La Liga continúa con su apasionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada con mucho para analizar.

Durante el desarrollo de la fecha 8, uno de los cruces más llamativos es el del Sevilla contra el Barcelona, dos clubes con historias y que pelean en los primeros puestos.

Uno de los puntos llamativos era el reencuentro de Alexis Sánchez con los ‘Culés’. En medio de las expectativas, el chileno se hizo cargo de un penal y marcó la apertura de la cuenta.

Luego de que se cobrara la falta de Ronald Araújo sobre Isaac Romero dentro del área, el oriundo de Tocopilla anotó el gol a su ex club.

‘AS7′, hoy con la 10, pateó con calma abajo y esquinado al lado derecho del arquero rival que se lanzó al otro lado. Tras convertir, Alexis lo celebró junto a su público.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad