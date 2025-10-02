Este es el mejor deportista chileno en la actualidad, según último estudio de Cadem
La nueva encuesta semanal 5C también reveló cuál es la percepción ciudadana sobre el Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país.
Este jueves, se dieron a conocer los resultados de la última edición del estudio 5C de Cadem, que posicionó a Alexis Sánchez como el máximo referente deportivo en Chile.
De acuerdo a los datos de la nueva encuesta semanal, el actual delantero del Sevilla sigue siendo el mejor deportista chileno de la actualidad, con un 17% de las menciones.
Al tocopillano le siguen Francisca Crovetto (12%), medallista de oro en el tiro skeet de los Juegos Olímpicos de París 2024; el tenista Alejandro Tabilo (9%); y la luchadora Stephanie Vaquer (9%), reciente campeona mundial femenina de la WWE.
El cuarto lugar lo comparten la atleta nacional Martina Weil (8%) y el golfista Joaquín Niemann (8%), consolidando una generación diversa y con proyección internacional.
Los resultados en torno al Mundial Sub 20
En el ámbito coyuntural, un 62% de los chilenos sabe que se desarrolla el Mundial Sub 20 en nuestro país y la misma cifra declara que le gustaría que Chile organice más torneos FIFA en el futuro.
Un 29% cree que la selección ganará el campeonato, mientras que un 77% percibe beneficios para el turismo y la economía local, y un 76% señala que el evento mejora la imagen internacional del país.
Para el académico y magíster en comunicación estratégica, Rodrigo Durán, estas cifras son reveladoras, considerando que “el deporte sigue siendo un eje de identidad nacional. Alexis Sánchez representa el imaginario colectivo de esfuerzo y superación, pero lo más interesante es el surgimiento de nuevas figuras que diversifican el mapa de referentes en distintas disciplinas”.