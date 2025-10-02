Este es el mejor deportista chileno en la actualidad, según último estudio de Cadem

Este jueves, se dieron a conocer los resultados de la última edición del estudio 5C de Cadem, que posicionó a Alexis Sánchez como el máximo referente deportivo en Chile.

De acuerdo a los datos de la nueva encuesta semanal, el actual delantero del Sevilla sigue siendo el mejor deportista chileno de la actualidad, con un 17% de las menciones.

Al tocopillano le siguen Francisca Crovetto (12%), medallista de oro en el tiro skeet de los Juegos Olímpicos de París 2024; el tenista Alejandro Tabilo (9%); y la luchadora Stephanie Vaquer (9%), reciente campeona mundial femenina de la WWE.

El cuarto lugar lo comparten la atleta nacional Martina Weil (8%) y el golfista Joaquín Niemann (8%), consolidando una generación diversa y con proyección internacional.

Los resultados en torno al Mundial Sub 20

En el ámbito coyuntural, un 62% de los chilenos sabe que se desarrolla el Mundial Sub 20 en nuestro país y la misma cifra declara que le gustaría que Chile organice más torneos FIFA en el futuro.

Un 29% cree que la selección ganará el campeonato, mientras que un 77% percibe beneficios para el turismo y la economía local, y un 76% señala que el evento mejora la imagen internacional del país.

Para el académico y magíster en comunicación estratégica, Rodrigo Durán, estas cifras son reveladoras, considerando que “el deporte sigue siendo un eje de identidad nacional. Alexis Sánchez representa el imaginario colectivo de esfuerzo y superación, pero lo más interesante es el surgimiento de nuevas figuras que diversifican el mapa de referentes en distintas disciplinas”.