Inti-Illimani y Los Bunkers unen voces con doble sencillo y mini documental camino a los 60 años de la histórica banda

Inti-Illimani sorprendió con un doble estreno junto a Los Bunkers: nuevas versiones de “Lo que más quiero”, clásico de Isabel Parra popularizado por Inti en los 70, y “El hombre es un continente”, tema que la banda penquista reintrodujo en 2024 en su MTV Unplugged. El lanzamiento llega además con un mini documental de 15 minutos que muestra el trabajo en estudio y la complicidad entre ambas agrupaciones.

El proyecto forma parte del camino de Inti-Illimani hacia su aniversario 60, etapa en la que han impulsado colaboraciones con figuras de la escena chilena.

En esa ruta, el conjunto ya había presentado “Quererte morena a muerte” junto a Gepe —una lectura emotiva del clásico de Patricio Manns— y una versión en clave cumbia de “Sobre tu playa” junto a La Combo Tortuga.

Con Los Bunkers, la dupla entre una leyenda de la Nueva Canción Chilena y el grupo más convocante del rock local refuerza un puente generacional que pone el énfasis en arreglos frescos, diálogo musical y una narrativa audiovisual que documenta el proceso creativo.

El doble estreno —más el mini documental— aparece como un anticipo de nuevas sorpresas que Inti-Illimani promete de cara a su sexagésimo aniversario.