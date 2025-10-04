Anita Tijoux estrena canción oficial de “Eterno”, la película que relata la historia sobre Colo Colo

Santiago

La cantante chilena Anita Tijoux presentó “Eterno Campeón”, tema oficial de la película Eterno, producción que llevará a la pantalla grande la historia de Colo Colo.

El filme, realizado por la productora Fábula y dirigido por Fernando Lavanderos, llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

La canción cuenta con una colaboración inesperada: Marcelo Barticciotto, ídolo albo y referente de la hinchada, quien presta su voz para rendir homenaje a varios de los jugadores históricos del club. Su intervención aporta un tono nostálgico y emotivo que conecta con la memoria colocolina.

La cinta recorrerá momentos claves de la historia de la institución, comenzando con la fundación impulsada por David Arellano, interpretado en la pantalla por Benjamín Vicuña.