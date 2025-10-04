Día de la Música Chilena: conciertos marcan el homenaje a Violeta Parra

Fundación Violeta Parra repudió "uso malicioso" de la imagen de la cantautora en propaganda electoral de José Antonio Kast

Cada 4 de octubre, Chile celebra el Día de la Música chilena, una jornada que reconoce la riqueza cultural del país y recuerda el natalicio de Violeta Parra, una de las creadoras más trascendentes de nuestra historia musical.

La efeméride fue instaurada en 2015 por el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para rendir tributo a Parra, nacida en 1917 en San Carlos, Región de Ñuble.

Su obra, con himnos como Gracias a la vida o Volver a los 17, ha inspirado a generaciones y marcó el camino hacia una identidad musical diversa, que va desde la cueca y el folclore hasta el pop y las nuevas corrientes urbanas.

Musica al aire libre

Este 2025, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) retoma el protagonismo de la celebración con un gran encuentro gratuito, al aire libre y abierto a todo público, que se realizará en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Sobre el escenario se presentarán Camila Moreno, Yorka, DrefQuila, Marlon Breeze, Mauricio Redolés, el Dúo Alondra, Caleuchístico y La Combo Tortuga, en un recorrido sonoro que se extenderá por más de nueve horas.

La jornada partirá a las 12:00 horas y culminará cerca de las 21:00, con dos bloques de cuatro conciertos cada uno y un recambio total de público a las 16:00 horas, lo que permitirá ampliar el acceso de manera inclusiva. Además, habrá dinámicas, premios y sorpresas durante todo el día para animar la fiesta musical.

Las entradas gratuitas, disponibles a través de Portaltickets, se encuentran en sus últimos cupos.

Programación Día de la Música Chilena 2025

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila