;

Día de la Música Chilena: conciertos marcan el homenaje a Violeta Parra

La conmemoración de cada 4 de octubre recuerda el natalicio de la emblemática cantautora y celebra el talento nacional con actividades culturales en todo el país.

Verónica Villalobos

Fundación Violeta Parra repudió &quot;uso malicioso&quot; de la imagen de la cantautora en propaganda electoral de José Antonio Kast

Fundación Violeta Parra repudió "uso malicioso" de la imagen de la cantautora en propaganda electoral de José Antonio Kast

Santiago

Cada 4 de octubre, Chile celebra el Día de la Música chilena, una jornada que reconoce la riqueza cultural del país y recuerda el natalicio de Violeta Parra, una de las creadoras más trascendentes de nuestra historia musical.

La efeméride fue instaurada en 2015 por el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para rendir tributo a Parra, nacida en 1917 en San Carlos, Región de Ñuble.

Su obra, con himnos como Gracias a la vida o Volver a los 17, ha inspirado a generaciones y marcó el camino hacia una identidad musical diversa, que va desde la cueca y el folclore hasta el pop y las nuevas corrientes urbanas.

Musica al aire libre

Este 2025, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) retoma el protagonismo de la celebración con un gran encuentro gratuito, al aire libre y abierto a todo público, que se realizará en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

Sobre el escenario se presentarán Camila Moreno, Yorka, DrefQuila, Marlon Breeze, Mauricio Redolés, el Dúo Alondra, Caleuchístico y La Combo Tortuga, en un recorrido sonoro que se extenderá por más de nueve horas.

La jornada partirá a las 12:00 horas y culminará cerca de las 21:00, con dos bloques de cuatro conciertos cada uno y un recambio total de público a las 16:00 horas, lo que permitirá ampliar el acceso de manera inclusiva. Además, habrá dinámicas, premios y sorpresas durante todo el día para animar la fiesta musical.

Las entradas gratuitas, disponibles a través de Portaltickets, se encuentran en sus últimos cupos.

Programación Día de la Música Chilena 2025

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad