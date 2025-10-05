Alexis Sánchez marca un curioso registro tras anotarle al Barcelona y avanza por un récord goleador que posee Zamorano / Europa Press Sports

Alexis Sánchez no solo se mostró como un jugador relevante al abrir la cuenta para la goleada del Sevilla al Barcelona este domingo.

Esto tomando en cuenta que el tocopillano continúa batiendo récords, más allá de su protagonismo en el primer triunfo de los andaluces sobre el cuadro culé en 10 años.

Según información del estadístico hispano Mister Chip, Alexis Sánchez se transformó en el exjugador catalán más longevo en anotarle al cuadro de la Ciudad Condal.

A sus 36 años y 290 días, el “Niño Maravilla” concretó tan particular registro, gol que además le significó llegar a 273 celebraciones en su carrera.

En la recopilación hecha por Luis Reyes, de AS Chile, Alexis Sánchez tiene, de todos aquellos tantos, 197 en Europa, con lo que, tras un año de sequía en el Udinese, se acerca a los 200 festejos en el “Viejo Continente”.

Aquella cifra y su presente en Sevilla abre la opción de que pueda dar caza a Iván Zamorano, que es el máximo goleador chileno en Europa, con 207 goles. ¿Podrá hacerlo?