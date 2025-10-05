“Había dicho de no celebrarlo, pero...”: Alexis Sánchez y su especial jornada tras anotarle al Barcelona

Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas de la jornada de este domingo en Sevilla, donde su equipo acabó con una sequía de triunfos como local ante Barcelona.

“En mi vida siempre he hecho récords: fui campeón con Chile, le ganamos al PSG con el Marsella. Hoy se dio la ocasión, hace 10 años que no se le ganaba al Barcelona y me queda hacerlo ante un equipo en que jugué mucho tiempo”, reflexionó tras el partido, donde abrió la cuenta mediante lanzamiento penal, destacando el aliento de los hinchas andaluces.

“No tengo palabras con la gente que vino hoy. En el Sánchez Pizjuán jugamos con 12 y quedó demostrado. La gente se merecía este regalo, nada más que ante el Barcelona. Las claves estuvieron en la concentración y hacer las ocasiones cuando las tuvimos”, aseguró el “Niño Maravilla”, reconociendo que se precipitó durante su festejo al anotarle a su exclub.

“Había dicho de no celebrarlo, pero a veces la ansiedad y las ganas me juega en contra. Se me fue. Le tengo un enorme cariño al Barcelona”, comentó, ilusionado con permitirle al Sevilla dar pelea en la zona alta de la tabla tras años de ostracismo.

“Hay que soñar. En el fútbol se puede soñar de todo. En 18 años de carrera lo he hecho y gané todo, y quiero seguir ganando”, cerró Alexis Sánchez.