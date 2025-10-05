;

VIDEO. “Había dicho de no celebrarlo, pero...”: Alexis Sánchez y su especial jornada tras anotarle al Barcelona

El “Niño Maravilla” valoró el histórico triunfo ante los catalanes, apuntando a “seguir haciendo historia” en su carrera.

Carlos Madariaga

“Había dicho de no celebrarlo, pero...”: Alexis Sánchez y su especial jornada tras anotarle al Barcelona

“Había dicho de no celebrarlo, pero...”: Alexis Sánchez y su especial jornada tras anotarle al Barcelona / Europa Press Sports

Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas de la jornada de este domingo en Sevilla, donde su equipo acabó con una sequía de triunfos como local ante Barcelona.

En mi vida siempre he hecho récords: fui campeón con Chile, le ganamos al PSG con el Marsella. Hoy se dio la ocasión, hace 10 años que no se le ganaba al Barcelona y me queda hacerlo ante un equipo en que jugué mucho tiempo”, reflexionó tras el partido, donde abrió la cuenta mediante lanzamiento penal, destacando el aliento de los hinchas andaluces.

Revisa también:

ADN

“No tengo palabras con la gente que vino hoy. En el Sánchez Pizjuán jugamos con 12 y quedó demostrado. La gente se merecía este regalo, nada más que ante el Barcelona. Las claves estuvieron en la concentración y hacer las ocasiones cuando las tuvimos”, aseguró el “Niño Maravilla”, reconociendo que se precipitó durante su festejo al anotarle a su exclub.

Había dicho de no celebrarlo, pero a veces la ansiedad y las ganas me juega en contra. Se me fue. Le tengo un enorme cariño al Barcelona”, comentó, ilusionado con permitirle al Sevilla dar pelea en la zona alta de la tabla tras años de ostracismo.

“Hay que soñar. En el fútbol se puede soñar de todo. En 18 años de carrera lo he hecho y gané todo, y quiero seguir ganando”, cerró Alexis Sánchez.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad