El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), repudió el ataque con una bomba molotov que sufrió un profesor del Instituto Nacional durante una manifestación al interior del establecimiento el pasado viernes.

El docente resultó ileso luego de esquivar el artefacto incendiario que, según denunció, fue lanzado por una persona que no pertenecería al colegio.

El hecho ocurrió mientras el profesor intentaba apagar un fuego con una manguera. El agua habría alcanzado a uno de los manifestantes, quien reaccionó arrojándole la molotov hacia los pies.

“Este episodio del viernes, donde se le lanza una molotov a un profesor, va acompañado de pancartas con amenazas directas a la directora subrogante y algunos otros académicos del Instituto”, explicó Desbordes a Mega, advirtiendo que los niveles de violencia han aumentado.

Funcionario del Instituto Nacional es atacado con bomba molotov pic.twitter.com/HKcxZlkO0y — Chelo (@cheloslv) October 4, 2025

“Esto es violencia pura y dura”

El jefe comunal señaló que, si bien este año los desórdenes en los liceos emblemáticos “en cantidad han sido menores, pero en gravedad son mayores”, debido a ataques directos a funcionarios.

“Tenemos que trabajar con la Fiscalía para ver quién está detrás, quiénes son los organizadores, y de una vez por todas desbaratar a estos grupos que han, literalmente, secuestrado los liceos emblemáticos”, enfatizó.

Desbordes recalcó que los hechos no corresponden a una manifestación estudiantil pacífica. “Esto no es una protesta legítima, la protesta legítima es la manifestación pacífica. Esto es violencia pura y dura, es delincuencia”, concluyó.