“Es lo que hacen siempre”: profesor atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional detalla cómo logró salir ileso

“Se devuelve uno de los cabros, le llega un chorro y me lanza la molotov a los pies”, relató.

Cristóbal Álvarez

“Es lo que hacen siempre”: profesor atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional detalla cómo logró salir ileso

Durante la mañana de este viernes, un profesor del área de computación del Instituto Nacional fue atacado con una bomba molotov por uno de los denominados “overoles blancos”, en medio de incidentes registrados al interior del establecimiento, en Santiago Centro.

El docente resultó ileso, luego de esquivar el artefacto que explotó a pocos centímetros de sus pies. La situación quedó registrada en dos videos que circularon en redes sociales.

En conversación con La Tercera, el profesor —identificado con las siglas C.L.— relató que el ataque ocurrió poco antes de las 10:00 horas, cuando cerca de 20 encapuchados salieron a la calle Arturo Prat “a hacer lo que frecuentemente hacen: queman cosas y tratan de provocar a Carabineros”.

Tras replegarse, los sujetos regresaron al patio del colegio, donde “reventaron media decena de bombas molotov”, según el docente. En los registros se aprecia que el lugar estaba lleno de estudiantes.

C.L. explicó que tomó una manguera para apagar los focos de fuego, por orden de los encargados. “La encendimos y la llevé a la cancha, y empecé a mojar los focos de fuego. En eso, se devuelve uno de los cabros, le llega un chorro y me lanza la molotov a los pies”, relató.

El profesor logró esquivar la bomba y fue asistido por otro colega que utilizó un extintor. “Afortunadamente no me llegó. Logré saltarla. Después, con un poco de enojo, empecé a mojar al cabro que me había tirado la molotov”, añadió.

El docente señaló que no reconoció al agresor y presume que no es alumno del Instituto Nacional: “Luego de eso, se escabulló entre la turba y se fueron a cambiar. Lo que hacen siempre”.

