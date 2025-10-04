;

VIDEOS. Capitán de España Sub 20 sobre Damián Pizarro: “Es un gran talento, sus resultados llegarán”

Iker Bravo, mediocampista del Udinese, habló con ADN.cl sobre su experiencia en Chile y la motivación de jugar ante casi treinta mil personas. “Ha sido muy motivante”, dijo.

Martín Neut

Bastián Lizama

Spain v Brazil: Group C - Iker Bravo

Spain v Brazil: Group C - Iker Bravo / Buda Mendes - FIFA

En la fase de grupos del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional, España logró una sorpresiva victoria 1-0 sobre Brasil, que terminó último del grupo C sin sumar triunfos.

El partido se definió con un gol del capitán español y jugador del Udinese de Italia, Iker Bravo, a los 47 minutos, tras superar la defensa brasileña y aprovechar la falta de eficacia ofensiva del Scratch.

Con este resultado, España llegó a cuatro puntos y mantiene opciones de clasificar entre los mejores terceros.

“Damián es un gran talento en Chile”

Tras el partido, Bravo habló con ADN.cl y destacó su experiencia en el torneo: “Que va, increíble, increíble. Chile me gusta mucho como ciudad, la gente me encanta también (…) ver tanta gente hoy en el estadio, creo que éramos casi treinta mil personas, ha sido, sobre todo, muy motivante”.

Además, recordó su vínculo con el fútbol chileno: “Me llevo muy bien con Alexis, con Damián, en el Udinese compartimos, y más o menos sé cómo son”.

El capitán español también tuvo palabras para Damián Pizarro, quien no pudo participar del torneo: “Damián es un gran talento en Chile, como muchos otros que hay, y él va a trabajar, porque lo he visto desde primera persona lo que trabaja y sus resultados van a llegar”.

