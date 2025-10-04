Alexis Sánchez: “Tuve mucha suerte, jugué en el mejor Barcelona de la historia”

Este domingo, por la fecha 8 de la Liga Española, el Sevilla recibirá al Barcelona.

En la previa al encuentro, un nombre que concentrará los focos es Alexis Sánchez, de destacado pasado con la camiseta culé.

El “Niño Maravilla” buscará ganarle por primera vez a los catalanes, pues las cuatro veces anteriores que los enfrentó, con Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, perdió.

“Creo que no se me dio mal la estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío, y no habrá discusión, es el mejor Barça de la historia. Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España”, reflexionó el chileno en diálogo con AS España.

En torno al presente del Barcelona, analizó a la gran figura de su rival, Lamine Yamal, que no estará por lesión en el Sánchez Pizjuán.

"¿Compararlo con Messi? Eso son palabras mayores. Lamine juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras. Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía”, expresó Alexis Sánchez, que reconoció la influencia del Barcelona en su visión del fútbol, sobre todo en torno a La Masía.

“Me marcó. Me saqué el título de entrenador, pero todavía quiero hacerlo como jugador: enseñar a los más jóvenes lo que es el respeto, los tiempos del fútbol. Esa manera de encontrar los espacios, tener el balón. Es lo que me gusta a mí”, cerró Alexis Sánchez.