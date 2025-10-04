En el marco de la Father’s Cup, torneo de futbolito para apoderados de diversos colegios, el expresidente de la ANFP, Arturo Salah, conversó con ADN Deportes.

Al respecto, valoró el hecho que la selección chilena sub 20 haya clasificado a octavos de final del Mundial, merced a su mejor puntaje fair play.

“Es una cosa positiva cuando está todo tan empatado y que se tenga en cuenta el fair play es muy bueno. Hace falta educación y el fútbol es una gran herramienta para eso”, explicó, analizando de manera crítica el futuro de La Roja juvenil en la cita planetaria.

“Está compitiendo. Hay fuerzas parejas con varios equipos, pero pienso que no le va a alcanzar para las ambiciones que uno tiene en un campeonato donde eres local. No es sorpresa, hace tiempo que estamos bastante debilitados en todas las áreas del fútbol. Esperemos que puedan afirmarse, le va a tocar un rival difícil”, dijo Arturo Salah, defendiendo también lo hecho por Nicolás Córdova, incluyendo su interinato en la adulta.

“Hay que pensar en la estabilidad. Córdova tiene idoneidad para estar en el cargo porque ha trabajado con los jóvenes. Nuestros problemas no son de entrenador, sino de estructura general, política técnica, objetivos a mediano y largo plazo, cosas que lamentablemente no han sido posible”, planteó, apuntando también a que, para él, Manuel Pellegrini asoma como su DT ideal para La Roja.

“Qué mejor entrenador para la selección. No sé si hay alguien que pueda cuestionar eso. Esperemos se den las condiciones, esté en condiciones de venir y acá estén las condiciones dadas para que pueda venir”, cerró Arturo Salah en ADN Deportes.