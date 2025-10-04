;

Hincha recibe asistencia médica en la tribuna del Nacional durante la jornada de sábado en el Mundial Sub 20

Un fanático convulsionó durante el desarrollo del partido entre Brasil y España.

ADN Radio

Hincha recibe asistencia médica en la tribuna del Nacional durante la jornada de sábado en el Mundial Sub 20

Hincha recibe asistencia médica en la tribuna del Nacional durante la jornada de sábado en el Mundial Sub 20 / ADN Radio

Una de las jornadas más atractivas del Mundial Sub 20 es la que protagonizan hoy sábado Brasil y España.

Sin embargo, en medio del desarrollo del partido, un problema médico se produjo en la galería Norte del Estadio Nacional.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN.CL, un fanático convulsionó en la tribuna, cuestión que lo llevó a terminar en el suelo durante varios minutos.

En ese intertanto, y ante el llamado de los hinchas, Bomberos, seguridad del estadio y equipos médicos arribaron hasta la zona para asistirlo.

Tras estabilizarlo, el fanático pudo ser evacuado en camilla y salió del estadio Nacional en ambulancia.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad