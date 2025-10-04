Hincha recibe asistencia médica en la tribuna del Nacional durante la jornada de sábado en el Mundial Sub 20
Un fanático convulsionó durante el desarrollo del partido entre Brasil y España.
Una de las jornadas más atractivas del Mundial Sub 20 es la que protagonizan hoy sábado Brasil y España.
Sin embargo, en medio del desarrollo del partido, un problema médico se produjo en la galería Norte del Estadio Nacional.
Según información de ADN.CL, un fanático convulsionó en la tribuna, cuestión que lo llevó a terminar en el suelo durante varios minutos.
En ese intertanto, y ante el llamado de los hinchas, Bomberos, seguridad del estadio y equipos médicos arribaron hasta la zona para asistirlo.
Tras estabilizarlo, el fanático pudo ser evacuado en camilla y salió del estadio Nacional en ambulancia.