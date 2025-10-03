;

VIDEOS. Chile sigue sin convencer y Egipto lo derrota en los descuentos por el Mundial Sub 20

El cuadro nacional mostró mejoras respecto de partidos anteriores, pero su falta de finiquito y de manejo llevó a terminar clasificándose por tener menos amarillas que los africanos.

Carlos Madariaga

Este viernes por la noche, la selección chilena sub 20 tuvo una movida jornada en la cual apenas pudo igualar 1-1 con Egipto, resultado que igualmente la alcanzó para finalizar segundo en el grupo A del Mundial Sub 20, amparados también en el 3-0 de Japón sobre Nueva Zelanda en Valparaíso.

El elenco nacional comenzó algo más incisivo respecto de partidos anteriores, aprovechando el desgaste de ambos planteles en la fase de grupos.

Juan Francisco Rossel, con un cabezazo desviado en inmejorable posición a los 2 minutos; y Vicente Álvarez, con un remate cruzado a los 12 minutos, tuvieron las primeras ocasiones.

Aprovechando la mayor pasividad del elenco africano, Javier Cárcamo selló una buena salida de Chile para un buen remate desde fuera del área para abrir la cuenta a los 27 minutos.

Más allá de la ventaja, Egipto se las arregló para aprovechar el repliegue nacional y Mohamed Abdallah tuvo el empate en un tiro libre, pero el balón se estrelló en el horizontal, salvando a La Roja.

Fue así como el cuadro africano, comenzando el segundo tiempo, enmudeció Ñuñoa con un cabezazo de Abdin Ahmed en el primer tiro de esquina para igualar el marcador.

Con la presión encima, Chile tuvo sus mejores pasajes, pero volvió a carecer de finiquito ante oportunidades claras de Lautaro Millán y Juan Francisco Rossel.

Consciente de la necesidad de ganar, los de Nicolás Córdova manejaron el balón, pero con Egipto acercándose peligrosamente en las pelotas detenidas.

Maurizio Mariani luego revisó un posible penal para los visitantes, cuestión que finalmente no ocurrió, al igual que con otro choque que los nacionales pedían como penal a su favor.

Sin embargo, en el cuarto minuto de descuento, Omar Khedr anotó un espectacular tiro libre que le brindó el triunfo por 2-1 a Egipto. Aun así, pese a los cálculos iniciales, Chile terminó pasando segundo al haber igualado en diferencia de goles y tantos anotados, pero tener menos amarillas que los africanos y Nueva Zelanda.

