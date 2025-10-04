Ministra Vallejo descarta intervencionismo del Presidente Boric: “No critica a una figura”

Durante este sábado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó las controversias que surgieron tras la presentación del Presupuesto 2026, marcadas por los cuestionamientos de la oposición al Presidente Gabriel Boric por un supuesto intervencionismo político.

Uno de los puntos que concentró la atención fue la alusión indirecta que Boric hizo al candidato presidencial José Antonio Kast (REP), quien propuso recortes por unos 6 mil millones de dólares en el gasto público. El mandatario criticó la falta de detalles sobre cómo se realizaría dicho ajuste.

Al respecto, Vallejo aseguró en Meganoticias que “el Presidente no hace mención de un candidato y, por lo tanto, no critica a una figura. Lo que hace es problematizar, de manera, a mi juicio, muy pertinente, los riesgos que tiene simplemente anunciar recortes presupuestarios de grandes magnitudes sin decir cómo”.

La secretaria de Estado explicó que cerca del 90% del gasto público está comprometido por ley y se destina principalmente a programas sociales como salud, educación, pensiones y vivienda.

En ese sentido, advirtió que la Pensión Garantizada Universal (PGU) por sí sola implica un costo anual de 6.900 millones de dólares.

“Cuando se dice ‘vamos a recortar’ sin decir cómo, y se habla de cifras como 6 mil o 10 mil millones de dólares, no da. La única manera de hacer ese recorte, lamentablemente, es poniendo en riesgo alguno u otro programa social grande”, enfatizó la ministra.