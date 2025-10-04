;

VIDEOS . Sistema frontal en el sur de Chile: intensas lluvias dejan 145 aislados en Aysén y provocan nuevos deslizamientos en Puerto Montt

Las brigadas de Vialidad y del Ejército trabajan desde la madrugada para restablecer la conectividad en varios puntos de la Ruta 7.

Nelson Quiroz

Marcelo Opitz

Captura - Municipalidad Puerto Montt

Captura - Municipalidad Puerto Montt

El sistema frontal que afecta al sur del país sigue dejando serias consecuencias, especialmente en la región de Aysén, donde las intensas precipitaciones y nevadas han provocado derrumbes, aluviones y el aislamiento de 145 personas.

Las brigadas de Vialidad y del Ejército trabajan desde la madrugada para restablecer la conectividad en varios puntos de la Ruta 7, seriamente afectada por remociones en masa.

Las labores de despeje se han visto complicadas por la acumulación de nieve y el reblandecimiento del terreno. En conversación con Radio ADN, el delegado presidencial Jorge Díaz Guzmán señaló que las lluvias de los últimos días “han producido remociones en masa en distintos sectores de la Carretera Austral”, y advirtió que también se han registrado pérdidas en la ganadería local producto de las heladas e intensas nevadas.

El director regional de Senapred, Alejandro Solar, explicó que las zonas afectadas se ubican en sectores precordilleranos con quebradas y cordilleras, lo que complica el ingreso de maquinaria pesada y el retiro del material que mantiene interrumpidas varias rutas.

A su vez, el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz Asenjo, recorrió la zona y confirmó que se desplegaron patrullas civiles y militares para asistir a las comunidades más golpeadas por el temporal. “El objetivo es que el tránsito terrestre se restablezca lo antes posible”, afirmó.

Remoción en masa

El frente también ha provocado emergencias en la región de Los Lagos, donde una remoción en masa afectó la población Padre Hurtado de Puerto Montt, obligando a evacuar a 11 personas —nueve adultos y dos menores— tras el colapso parcial de seis viviendas, cuatro de ellas con daños estructurales.

Según el encargado municipal de Gestión de Riesgo, Claudio Díaz, las lluvias alcanzaron 40 milímetros entre anoche y esta madrugada, saturando el terreno y provocando el deslizamiento. Equipos del Sernageomin evalúan la estabilidad del suelo para determinar el riesgo de nuevos derrumbes.

