Primavera del Libro celebra su 14ª edición en el Parque Estadio Nacional

La feria literaria independiente y universitaria se realizará entre el 3 y el 5 de octubre con entrada gratuita y actividades para toda la familia.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / Johner Images

Santiago

Con más de diez años de trayectoria, la Primavera del Libro llega a su decimocuarta edición y este 2025 se traslada al sector nororiente del Parque Estadio Nacional, a pasos de la estación de Metro Estadio Nacional (L6).

El cambio de ubicación busca facilitar el acceso y ampliar la convocatoria de esta cita cultural.

Revisa también

El evento contará con tres accesos principales, desde el Metro, por Av. Grecia y Av. Pedro de Valdivia, y reunirá a editoriales, autores y lectores en torno a la literatura independiente y universitaria, consolidándose como un espacio de encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

La feria funcionará entre las 11:00 y las 21:00 horas durante los tres días de programación, ofreciendo actividades diversas y acceso liberado para todo público, desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.

