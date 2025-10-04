Primavera del Libro celebra su 14ª edición en el Parque Estadio Nacional

Santiago

Con más de diez años de trayectoria, la Primavera del Libro llega a su decimocuarta edición y este 2025 se traslada al sector nororiente del Parque Estadio Nacional, a pasos de la estación de Metro Estadio Nacional (L6).

El cambio de ubicación busca facilitar el acceso y ampliar la convocatoria de esta cita cultural.

Revisa también Autor de grandes clásicos y varios best sellers: este es el escritor más censurado en escuelas de Estados Unidos

El evento contará con tres accesos principales, desde el Metro, por Av. Grecia y Av. Pedro de Valdivia, y reunirá a editoriales, autores y lectores en torno a la literatura independiente y universitaria, consolidándose como un espacio de encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

La feria funcionará entre las 11:00 y las 21:00 horas durante los tres días de programación, ofreciendo actividades diversas y acceso liberado para todo público, desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.