;

FOTO. Carlos Caszely agradece el retrato junto a su madre hecho a pedido de Éric Cantona: “Se me puso la piel de gallina”

El exjugador del Manchester United volvió a plasmar su admiración por el ídolo de Colo Colo.

José Campillay

Cristián Alvarado

Carlos Caszely agradece el retrato junto a su madre hecho a pedido de Éric Cantona: “Se me puso la piel de gallina”

En el marco de la presentación de Trionda, el nuevo balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Carlos Caszely habló sobre un inesperado homenaje que recibió en Europa.

Por pedido del exfutbolista francés Éric Cantona, el reconocido pintor británico Michael Browne elaboró una obra en honor al histórico delantero de Colo Colo y a su madre, en un trabajo que mezcla arte, memoria y compromiso político.

La pintura, titulada “Teatro de las pesadillas”, forma parte de una colección encargada por Cantona y actualmente se encuentra en exhibición en Europa.

Revisa también:

ADN

El exjugador del Manchester United, fascinado por la historia de Carlos Caszely tras el documental Rebeldes del fútbol (2012), pidió expresamente que el goleador chileno fuera retratado como símbolo de resistencia frente a la dictadura militar.

“Cuando lo vi se me puso la piel de gallina (...) que esté en el museo de Manchester para mí es un orgullo enorme, porque no me lo esperaba. Ahora que lo supe, estoy realmente emocionado por eso”, reconoció el ídolo albo en diálogo con ADN Deportes.

Además de su figura, la obra inmortaliza a la madre del ídolo, con un trasfondo simbólico que alude al dolor vivido durante aquellos años.

Caszely destacó el gesto, remarcando la emoción de ver a su madre retratada. Expresó su felicidad porque se exhiba en un “museo itinerante y que lo anden trayendo por toda Europa. Es algo impensado para un chileno”.

Con este homenaje, el legado del ‘Chino’ trasciende las canchas y se instala en el arte europeo, de la mano de Cantona y Browne, como una representación de la fuerza y la memoria que marcaron la historia reciente de Chile.

ADN

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad