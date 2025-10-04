Carlos Caszely agradece el retrato junto a su madre hecho a pedido de Éric Cantona: “Se me puso la piel de gallina”

En el marco de la presentación de Trionda, el nuevo balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Carlos Caszely habló sobre un inesperado homenaje que recibió en Europa.

Por pedido del exfutbolista francés Éric Cantona, el reconocido pintor británico Michael Browne elaboró una obra en honor al histórico delantero de Colo Colo y a su madre, en un trabajo que mezcla arte, memoria y compromiso político.

La pintura, titulada “Teatro de las pesadillas”, forma parte de una colección encargada por Cantona y actualmente se encuentra en exhibición en Europa.

El exjugador del Manchester United, fascinado por la historia de Carlos Caszely tras el documental Rebeldes del fútbol (2012), pidió expresamente que el goleador chileno fuera retratado como símbolo de resistencia frente a la dictadura militar.

“Cuando lo vi se me puso la piel de gallina (...) que esté en el museo de Manchester para mí es un orgullo enorme, porque no me lo esperaba. Ahora que lo supe, estoy realmente emocionado por eso”, reconoció el ídolo albo en diálogo con ADN Deportes.

Además de su figura, la obra inmortaliza a la madre del ídolo, con un trasfondo simbólico que alude al dolor vivido durante aquellos años.

Caszely destacó el gesto, remarcando la emoción de ver a su madre retratada. Expresó su felicidad porque se exhiba en un “museo itinerante y que lo anden trayendo por toda Europa. Es algo impensado para un chileno”.

Con este homenaje, el legado del ‘Chino’ trasciende las canchas y se instala en el arte europeo, de la mano de Cantona y Browne, como una representación de la fuerza y la memoria que marcaron la historia reciente de Chile.