La Premier League, una de las mejores ligas de fútbol a nivel mundial, continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Ya comenzó a disputarse la séptima fecha del torneo y el Chelsea recibió a Liverpool en el Stamford Bridge en uno de los cruces más llamativos de la jornada.

Los ‘Reds’ no pudieron en su visita a Londres y cayeron 2-1 con los ‘Blues’, cediendo terreno a los perseguidores, especialmente al Arsenal.

La apertura de la cuenta llegó a los 14 minutos en los pies de Moisés Caicedo, quien recibió un pase de Malo Gusto en mitad de cancha, avanzó unos metros y sacó un pulcro disparo desde fuera del área, dejando sin opciones al portero.

En el segundo tiempo llegó la reacción de los visitantes. A los 63 minutos, fue Cody Gakpo quien emparejó las cosas con un remate en el área chica tras una asistencia de Alexander Isak que se hizo en la lucha por la posesión.

Ya sobre la hora, en el quinto minuto de descuento, Estêvão desató la fiesta para los dueños de casa, rematando con poco ángulo en el área chica, llegando con lo justo a la asistencia de Marc Cucurella.

Cabe destacar que el atacante brasileño debería estar jugando por su país el Mundial Sub 20 de Chile, pero los londinenses no lo cedieron.

¡¡EMPIEZA A ESCRIBIR SU NOMBRE EN LA HISTORIA!! ¡¡ESTEVAO APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO PARA EL 2-1 AGÓNICO DE CHELSEA SOBRE LIVERPOOL!!



Con este resultado, el Chelsea quedó sexto con 11 puntos, mientras que el Liverpool quedó segundo con 15 unidades, entregando más emociones a la Premier.