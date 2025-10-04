Chile condena interceptación de flotilla humanitaria con dos ciudadanas chilenas por Israel: “Estas formas de violencia se deben erradicar”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La flotilla Sumud Global denunció la pasada semana que trece de sus barcos fueron interceptados esta semana por fuerzas israelíes en aguas internacionales, en medio de una misión destinada a entregar ayuda humanitaria.

Entre los tripulantes se encontraban dos ciudadanas con doble nacionalidad, chilena y sueca, cuyo paradero y situación actual aún se desconocen.

El Gobierno chileno reiteró su rechazo a la violencia en Gaza y llamó al respeto del derecho internacional humanitario.

“Se deben erradicar estas formas de violencia”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó: “La postura de Chile es que siempre debe respetarse el derecho internacional humanitario, y por tanto, todos los países debemos contribuir a que se erradiquen estas formas de violencia que generan tanto daño a civiles, que han significado la vida de muchas personas”.

Aunque no existe confirmación oficial, se maneja la hipótesis de que las chilenas podrían haber sido detenidas en Israel, mientras autoridades suecas se prepararían para brindar asistencia.

La situación ha generado preocupación por la seguridad de ciudadanos extranjeros involucrados en misiones humanitarias en la región.