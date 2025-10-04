;

Chile condena interceptación de flotilla humanitaria con dos ciudadanas chilenas por Israel: “Estas formas de violencia se deben erradicar”

El ministro Álvaro Elizalde destacó la urgencia de proteger a civiles y garantizar respeto irrestricto al derecho internacional humanitario.

Martín Neut

Isidora Henríquez

Chile condena interceptación de flotilla humanitaria con dos ciudadanas chilenas por Israel

Chile condena interceptación de flotilla humanitaria con dos ciudadanas chilenas por Israel

01:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La flotilla Sumud Global denunció la pasada semana que trece de sus barcos fueron interceptados esta semana por fuerzas israelíes en aguas internacionales, en medio de una misión destinada a entregar ayuda humanitaria.

Entre los tripulantes se encontraban dos ciudadanas con doble nacionalidad, chilena y sueca, cuyo paradero y situación actual aún se desconocen.

Revisa también:

ADN

El Gobierno chileno reiteró su rechazo a la violencia en Gaza y llamó al respeto del derecho internacional humanitario.

“Se deben erradicar estas formas de violencia”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó: “La postura de Chile es que siempre debe respetarse el derecho internacional humanitario, y por tanto, todos los países debemos contribuir a que se erradiquen estas formas de violencia que generan tanto daño a civiles, que han significado la vida de muchas personas”.

Aunque no existe confirmación oficial, se maneja la hipótesis de que las chilenas podrían haber sido detenidas en Israel, mientras autoridades suecas se prepararían para brindar asistencia.

La situación ha generado preocupación por la seguridad de ciudadanos extranjeros involucrados en misiones humanitarias en la región.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad