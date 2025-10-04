Profesor de Historia es detenido por presunto asalto a su propio alumno en Cartagena: menor lo reconoció en pleno forcejeo

Un profesor de Historia de 35 años fue detenido por Carabineros tras ser vinculado con el violento asalto que sufrió uno de sus alumnos en Cartagena, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la avenida San Martín, sector Estación, cuando el estudiante se dirigía a clases.

Según consignó Soy San Antonio, el menor fue abordado por un desconocido que le pidió compartir internet. Tras negarse, el hombre le arrebató su teléfono y escapó hacia un automóvil azul en el que lo esperaban otros sujetos.

Tres detenidos

El adolescente intentó recuperar su celular y fue arrastrado varios metros por el vehículo en movimiento.

Durante su denuncia, el joven aseguró haber reconocido a uno de los ocupantes del auto como su propio profesor de Historia, quien le hacía clases en un colegio de San Antonio.

A raíz de la investigación, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo a tres personas presuntamente implicadas: el docente, un hombre de 30 años y una mujer de 44.

Los tres fueron formalizados por el delito de robo con violencia, y las especies sustraídas fueron recuperadas.