;

Profesor de Historia es detenido por presunto asalto a su propio alumno en Cartagena: menor lo reconoció en pleno forcejeo

Trás la denuncia del estudiante, Carabineros recuperó el teléfono sustraído y los tres implicados fueron formalizados por robo con violencia.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Un profesor de Historia de 35 años fue detenido por Carabineros tras ser vinculado con el violento asalto que sufrió uno de sus alumnos en Cartagena, en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en la avenida San Martín, sector Estación, cuando el estudiante se dirigía a clases.

Revisa también:

ADN

Según consignó Soy San Antonio, el menor fue abordado por un desconocido que le pidió compartir internet. Tras negarse, el hombre le arrebató su teléfono y escapó hacia un automóvil azul en el que lo esperaban otros sujetos.

Tres detenidos

El adolescente intentó recuperar su celular y fue arrastrado varios metros por el vehículo en movimiento.

Durante su denuncia, el joven aseguró haber reconocido a uno de los ocupantes del auto como su propio profesor de Historia, quien le hacía clases en un colegio de San Antonio.

A raíz de la investigación, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo a tres personas presuntamente implicadas: el docente, un hombre de 30 años y una mujer de 44.

Los tres fueron formalizados por el delito de robo con violencia, y las especies sustraídas fueron recuperadas.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad