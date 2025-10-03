;

“Hoy tuvo contacto con ellas”: lo que se sabe de los chilenos detenidos en la flotilla humanitaria en Israel

Ambas agradecieron gestiones diplomáticas y eligieron apoyo consular de Suecia, país donde residen y también poseen nacionalidad.

Martín Neut

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Alberto Van Klaveren, informó que dos chilenas fueron detenidas en Israel tras participar en la flotilla humanitaria “Sumut”.

Ambas fueron trasladadas al recinto penitenciario de Ketsiot, ubicado en el sur del país, en la frontera con Egipto.

El cónsul de Chile en Tel-Aviv acudió al lugar para verificar su estado y logró reunirse con ellas, quienes agradecieron las gestiones realizadas por el Gobierno chileno.

Sin embargo, decidieron recibir apoyo consular de Suecia, ya que cuentan con doble nacionalidad y residen en ese país.

Cancillería señaló que se mantendrá atenta a su situación, que “hoy tuvieron contacto con ellas” y con las autoridades correspondientes.

